Причиною катастрофи вертольота в Криму став непідготовлений екіпаж

Головною причиною падіння вертольота Мі-8 у Чорному морі є людський чинник.

Відповідні висновки за результатами засідання Урядової комісії з розслідування причин катастрофи вертольота повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

“Ключова причина катастрофи – це людський чинник”, - зазначив він.

За словами міністра, комісія детально проаналізувала всі чинники, що вплинули на аварію.

“Причиною аварії було те, що при виконанні посадки на “Тавриду” (плавуча бурова платформа ”Таврида”, на яку вертоліт віз зміну робочих – УНІАН) непідготовлений до польотів екіпаж при силі вітру вище допустимого не втримав вертоліт у межах посадкового майданчика, через що вертоліт перемістився в неприпустиму зону, зачепився за опору і повністю згорів”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр підкреслив, що вертоліт був цілком готовий до виконання польотів.

У той же час, командир групи не мав права здійснювати польоти такої складності, оскільки в нього не було достатньої кваліфікації. На це наклалися також складні погодні умови. Зокрема, сила вітру була вища за допустиму.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, командир не мав достатньої інформації про погоду. “Внаслідок цих двох чинників – недосвідченість командира і сила вітру – сталося те, що сталося”, - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його даними, командир вертольота мав майже 1400 годин нальоту на Мі-8, з них командиром – 57 годин. У той же час, при виконанні польотів на такі бурові вежі він мав був налітати на Мі-8 як командир 300 годин.

Міністр повідомив, що результати аналізу “чорного ящика” показали, що на місці аварії були сильні пориви вітру, внаслідок чого й стався зсув вертольота.

“Досвідчений льотчик вибирав би інші умови посадки (за такого вітру – УНІАН)”, - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що жодна з останніх аварій вертольотів Мі-8 не говорить про їхні технічні проблеми. У зв`язку з цим Й.ВІНСЬКИЙ зазначив: “Немає сенсу припиняти польоти Мі-8, є сенс працювати з льотним складом”.

Він повідомив, що міністерство підсилюватиме вимоги до сертифікації льотчиків.

Також Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що вертольоти Мі-8 поки що не літають на бурову, де сталася аварія, і на ще одну таку ж.

За словами міністра, він усунув від роботи керівника підприємства “Універсал-Авіа”, якому належав вертоліт. Рішення про його звільнення буде підписано найближчим часом. Крім того, міністр повідомив, що застосує адміністративні заходи до працівників Державіаслужби, причетних до аварії.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перекинувся і зайнявся. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників ”Чорноморнафтогазу” і троє членів екіпажу, всі вони загинули.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Комісія розглядала 4 можливі причини катастрофи: помилка пілота, погодні умови, технічні несправності і зовнішнє втручання.

29 квітня перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявляв, що вертольотом Мі-8, який зазнав аварії в Чорному морі, керував недосвідчений пілот.