Ющенко вирішив привести оцінки губернаторів до спільного знаменника

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про створення робочої групи з опрацювання уніфікованих вимог щодо оцінки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Як повідомляє прес-служба Президента, керівникові робочої групи, заступнику глави Секретаріату Президента Роману БЕЗСМЕРТНОМУ надано право вносити у разі потреби зміни до її персонального складу та залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, вчених, фахівців.

Робочій групі доручено опрацювати у двомісячний строк уніфіковані вимоги щодо оцінки діяльності Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, передбачивши удосконалення системи оцінки виконання покладених на ці органи повноважень, ефективності реалізації ними державної політики у відповідних сферах, комплексного соціально-економічного розвитку відповідних територій, додержання Конституції та законів України, актів Президента України, захисту законних прав та інтересів громадян та внести пропозиції стосовно впровадження таких вимог.

Робоча група має подати у тижневий строк на затвердження графік проведення у 2008 році моніторингу діяльності Ради міністрів АРК обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, у тому числі щодо виконання ними актів Президента України.

Цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Президента України від 12 вересня 2005 року «Про розроблення критеріїв та методики оцінки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій».