Сімферопольці викидають в ринви холодильники і матраци
16:37, 14 травня 2008Крым
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Влада міста просить «не паскудити»
Сімферопольська влада просить городян не забивати ринви сміттям – серед якого іноді навіть старі холодильники, пральні машини і матраци.
«Дощ перетворює Сімферополь в озеро. Причина – забиті ринви. Часто городяни звинувачують в цьому дорожні служби, хоча самі, проходячи мимо водостоків, кидають обгортки від морозива, шкірку бананів, навіть матраци», - відзначають в міськраді.
«Про який порядок в місті може йти мова, якщо його мешканці самі паскудять там, де живуть», - обурюється міськрада.
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