Сімферопольці викидають в ринви холодильники і матраци

Сімферопольська влада просить городян не забивати ринви сміттям – серед якого іноді навіть старі холодильники, пральні машини і матраци.

«Дощ перетворює Сімферополь в озеро. Причина – забиті ринви. Часто городяни звинувачують в цьому дорожні служби, хоча самі, проходячи мимо водостоків, кидають обгортки від морозива, шкірку бананів, навіть матраци», - відзначають в міськраді.

«Про який порядок в місті може йти мова, якщо його мешканці самі паскудять там, де живуть», - обурюється міськрада.