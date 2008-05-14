Владу держави закликають звернути увагу на виділення землі в Севастополі

Депутати Севастопольської міськради від імені жителів міста закликають Президента України, прем`єр-міністра, Верховну Раду, СБУ, МВС, Генеральну прокуратуру звернути увагу на виділення земельних ділянок у Севастополі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ.

За його словами, починаючи з листопада минулого року, до міськради почала надходити інформація про незаконне виділення комерційним структурам земельних ділянок у місті та в прибережній зоні.

В.САРАТОВ заявив, що чиновники Севастопольської міської держадміністрації за підтримки чи потурання дають можливість юридичним особам за допомогою фіктивних договорів і неправомірних рішень судів заволодівати державним майном, яке перебувало в управлінні Міністерства оборони України. Крім того, таким же шляхом їм дають право забудови земельних ділянок у міській зоні, віднесеній до земель оборони, запасу чи переданим Росії за міжнародними угодами для обслуговування Чорноморського флоту.

Внаслідок таких дій чиновників, наголосив В.САРАТОВ, у користування підприємців незаконно передано більш як 400 га севастопольської землі, що заподіяло міському бюджету збитків на суму понад 3 млрд. грн.

В.САРАТОВ також зазначив, що депутати міськради вже зверталися з цієї проблеми до найвищих осіб країни, але ”поки що дієвих заходів не приймають”. Він вважає, що таке ставлення центральної влади до цієї проблеми спровокує загострення політичної напруги в місті.

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, В.САРАТОВ зазначив, що ”дестабілізація, яку вносить у місті команда Сергія КУНІЦИНА, - в десятки рази більша, ніж заяви Юрія ЛУЖКОВА” (щодо статусу Севастополя - УНІАН).

Також депутат нагадав, що на 25 травня в Севастополі заплановано проведення референдуму про недовіру міськадміністрації. ”У нас усе готово для його проведення. Думаю, у судів вистачить мудрості в останню мить не зірвати його - ми йдемо (у підготовці до референдуму) чітко за буквою закону”, - наголосив В.САРАТОВ.

Своєю чергою, присутній на прес-конференції народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим КОЛІСНИЧЕНКО поінформував, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань з`ясування обставин порушення Конституції та законодавства Севастопольською міською державною адміністрацією, іншими органами влади у сфері земельних відносин.

В.САРАТОВ висловив переконання, що вирішення цієї проблеми в Севастополі ”неможливе без втручання найвищих органів влади”.

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН відкинув звинувачення міськради в незаконній передачі земельних ділянок комерційним підприємствам.

За наслідками перевірок, проведених після звернення Севастопольської міськради щодо законності оформлення прав користування земельними ділянками в адміністративних межах міста, слідчим управлінням УМВС України в Севастополі порушено 5 кримінальних справ за фактами незаконної передачі 189 га землі на суму 317 млн. 659 тис. грн.