На водіїв маршруток можна «стукати»

Із 15 травня до 16 червня Державтоінспекція проводить у Криму операцію під назвою «Автобус – 2008».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, мета заходів - попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту.

В ході операції планується перевірити всіх пасажирських перевізників на виконання стандартів, що стосуються безпеки перевезень людей, на дотримання водіями громадського транспорту Правил дорожнього руху й наявність у них необхідних документів.

«У разі виявлення злісних порушників ПДР серед перевізників ДАІ готує документи на подання про позбавлення їх ліцензій на право здійснювати пасажирські перевезення. При виявленні на маршруті технічно несправних автобусів, згідно зі статтею 37 Закону України «Про дорожній рух», експлуатація транспортного засобу забороняється шляхом зняття державних номерних знаків, а його водій притягується до адміністративної відповідальності», повідомили в прес-службі.

За телефонами довіри ДАІ: (80652) 550-161 і 550-162 - будь-який пасажир може повідомити державний номер маршрутного таксі, водій якого наразив на небезпеку його життя.

За офіційною статистикою Державтоінспекції, за чотири місяці цього року в Криму сталося 18 ДТП, скоєних із вини водіїв автобусів. У цих ДТП 25 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Також співробітниками ДАІ на лінії було виявлено 4389 порушень Правил дорожнього руху водіями маршруток, зокрема 41 випадок керування автобусами в нетверезому стані.