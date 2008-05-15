У Криму викрито хабарника - співробітника міськради

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито в Криму співробітника міської ради та приватного підприємця.

Як інформує прес-служба МВС України, вони вимагали та отримали 5,5 тис. доларів США хабара від приватного підприємця за надання останньому дозволу на розміщення розважального об’єкту на території бази відпочинку.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).