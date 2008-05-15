Законопроект про перевибори мера Сімферополя відкликаний - дані міськради

Сімферопольська міськрада з посиланням на голову Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА повідомляє, що зареєстрований у парламенті проект Постанови про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови (реєстр. № 2054 від 13.02.2008) був відкликаний автором.

"Станом на 1 травня 2008 року в Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, до предмету відання якого належать питання призначення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів, відсутні матеріали, а отже і підстави, для призначення Верховною Радою України дати проведення позачергових виборів Сімферопольського міського голови. Зокрема, зареєстрований у парламенті проект Постанови про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови (реєстр. № 2054 від 13.02.2008), внесений народним депутатом Геннадієм МОСКАЛЕМ, був відкликаний автором", - йдеться у листі О.ОМЕЛЬЧЕНКА Сімферопольському меру Геннадію БАБЕНКУ.