Українська громада Севастополя заснувала медаль ”Захиснику Тузли”

Громадська організація „Українська громада Севастополя” заснувала пам’ятну медаль “Захиснику Тузли – вдячна Україна”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова цієї організації Мирослав МАМЧАК, “медаль заснована у зв’язку з відзначенням громадськістю 5-ї річниці з часу захисту українського острова від спроб його захоплення Російською Федерацією, у жовтні 2003 року”. За інформацією М.МАМЧАКА, медаллю будуть урочисто нагороджені усі активні захисники Тузли.

За словами лідера „Української громади Севастополя”, на сьогодні вже знайдено спонсора, який профінансує виготовлення медалі.

Довідка УНІАН. Остров Коса Тузла розташована в Керченській протоці впоперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до українського острова Тузла. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.

Будівництво греблі було припинено 23 жовтня в 102 метрах від лінії українсько-російського кордону.

На острові Коса Тузла склалася надзвичайна ситуація, пов`язана з інтенсивними процесами розмиву території і деформацією південно-східного краю острова.