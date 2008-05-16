У Криму проводять операцію «Автомобіль»

До 25 травня в Криму проводяться оперативно-профілактичні заходи під назвою «Автомобіль».

Мета операції – боротьба проти угонів автотранспорту.

«Операція проводиться з метою посилення боротьби із злочинністю, пов`язаною з незаконним заволодінням транспортних засобів, з метою виявлення можливих місць, де розбираються автомобілі, з метою забезпечення захисту громадян від злочинних посягань на їх транспортні засоби», - повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму.

У разі угону машини ДАІ радить не втрачати час на самостійні пошуки і негайно повідомляти за "телефоном довіри": (80652) 550-161 або 02.