А-95 подолав «психологічну» позначку

Середня в Україні ціна бензину А-95 подолала «психологічну» позначку 6 грн. за літр.

З 8 до 16 травня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 2,8-3,7% (у середньому на 3,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 8 до 16 травня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-76 - збільшилися на 2,8% - з 5,29 грн./літр до 5,44 грн./літр

Бензин А-92 - збільшилися на 3,4% - з 5,62 грн./літр до 5,81 грн./літр

Бензин А-95 - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр

Дизельне паливо - зросли на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр

Довідка УНІАН. Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. На рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину та дизпалива і 6 млн. тонн мазуту.