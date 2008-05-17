На спомин жертв депортації запалили дві тисячі свічок

У Сімферополі пройшла акція «Запали вогонь у своєму серці» на спомин про жертви депортації 1944 року. З настанням сутінків на центральній площі міста учасники акції запалили близько двох тисяч маленьких свічок.

Як передає кореспондент УНІАН, із засвічених свічок виклали контур Криму, в центрі півострова зі свічок викладена цифра ”64” - 18 травня 2008 року виповнюється 64-а річниця депортації кримських татар з Криму. Крім цього, зі свічок був викладено напис «No genocide» (ні геноциду) і тамга – національний символ кримськотатарського народу.

В акції, організованій Кримськотатарським молодіжним центром, взяли участь 300-400 осіб.

У коментарі УНІАН перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ висловив надію, що акція «Запали вогонь у своєму серці» з часом охоплюватиме більше молоді. «Мені в цьому вогні, слово честі, бачиться очищення - очищення для молоді, - сказав Р.ЧУБАРОВ. – Багато зараз у цій акції беруть участь як у видовищі, можливо, до кінця не усвідомлюючи того, що сталося 64 роки тому, але, беручи участь в цій акції, вони просто стають чистішими».

Акція «Запали вогонь у своєму серці» проводиться в Сімферополі другий рік підряд.