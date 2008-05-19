У ДТП в Криму потрапив ”підпільний” автобус із дітьми з Росії (фото)

У Криму сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали 18 чоловік: 7 дорослих і 11 дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в автономії, внаслідок ДТП постраждали 15 громадян Росії і троє громадян України.

Автобус «Ікарус», в якому знаходилися водій, екскурсовод і 41 пасажир, повертався з екскурсії по ПБК в санаторій «Северное сияние», що належить Республіці Комі Російської Федерації. Повертаючи з траси Сімферополь - Ніколаєвка у бік міста Саки, автобус не пропустив автомобіль «Фольксваген», який рухався назустріч. «Відбулося сильне зіткнення, внаслідок чого автобус розвернуло практично на 180 градусів», - зазначили в прес-службі. У цю ж мить відбулося ще одне дотичне зіткнення: «Ікарус» ударив автомобіль «Опель-Астра», який стояв на перехресті. Зараз слідство з`ясовує справжню причину аварії.

Рятувальники, що прибули на місце, відключили акумулятор, попередивши можливий спалах пального, що розлилося з «Фольксвагена», і допомогли транспортувати постраждалих у карети «швидкої допомоги».

Внаслідок ДТП, за даними МНС, постраждали 15 пасажирів автобуса – росіяни; троє українців - жінка-екскурсовод, яка їхала в автобусі, і двоє людей, що знаходилися в автомобілі «Фольксваген».

Потерпілі в аварії були госпіталізовані в кілька лікарень: Сакську і Сімферопольську районні лікарні, Сімферопольську міську лікарню №6, дитячу клінічну лікарню ім. Титова.

Серед постраждалих росіян - 11 діти (жителі Республіки Комі РФ), віком від 4-х до 10-ти років. «На даний момент життю дітей ніщо не загрожує», - зазначили в МНС.

При цьому троє дорослих, які постраждали в ДТП, знаходяться у тяжкому стані. «Серед них – пасажир автомобіля «Фольксваген», екскурсовод автобуса і 27-річна пасажирка автобуса, жителька міста Сиктивкар», - повідомили в МНС.

Разом з тим, дані про кількість потерпілих, надані прес-службою Управління ДАІ Криму, відрізняються від даних кримського Главку МНС. За даними ДАІ, внаслдіок ДТП постраждали 20 чоловік, з них 18 чоловік знаходилися в автобусі (12 дітей, 5 батьків цих дітей і екскурсовод), ще двоє - в автомобілі «Фольксваген».

ДАІ надає також дані по автобусу: він призначений був тільки для підвезення співробітників Сакського санаторію «Северное сияние». «Ні схеми маршруту екскурсії, ні ліцензії на здійснення комерційного перевезення пасажирів, ні узгоджень з ДАІ, ні якихось інших документів, що дозволяють даний вид діяльності, у водія не було», - підкреслили в ДАІ.