Посадовці зруйнували 0,1 га ділянки пам’ятника історії

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які без проведення археологічного дослідження та погодження з відповідними органами демонтували труби колектору на території селищної ради, унаслідок чого було зруйновано близько 0,1 га ділянки пам’ятника історії.

Як повідомляє прес-служба МВС України, таким чином державі завдано збитки на суму понад 1,5 млн. гривень.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.298 КК України (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури).