Прес-конференція ”Східне єдиноборство - філософія життя”
12:55, 27 травня 2008Крым
4 0
28 травня - 11.00. Прес-конференція представників Кримської Федерації контактних видів спорту на тему: "Східне єдиноборство - філософія життя".
У прес-конференції беруть участь президент Федерації Ремзі Ільясов; віце-президент Федерації Юрій Базарбаєв; старший тренер по теквандо Енвер Умеров; призер європейських чемпіонатів Камілла Магометова.
Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter