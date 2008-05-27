Прес-конференція ”Східне єдиноборство - філософія життя”

28 травня - 11.00. Прес-конференція представників Кримської Федерації контактних видів спорту на тему: "Східне єдиноборство - філософія життя". У прес-конференції беруть участь президент Федерації Ремзі Ільясов; віце-президент Федерації Юрій Базарбаєв; старший тренер по теквандо Енвер Умеров; призер європейських чемпіонатів Камілла Магометова. Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).

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