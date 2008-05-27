Севастополю зробили подарунок зі срібла

Національний банк України, продовжуючи серію “Стародавні міста України”, вводить в обіг 28 травня 2008 р. ювілейну монету “225 років м.Севастополю” номіналом 10 гривень, присвячену важливому морському порту і фортеці – Севастополю (з грецької – місто слави), заснованому в 1783 р. поблизу колишньої грецької колонії Херсонес.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монету виготовлено зі срібла, якість – “пруф”, маса в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,61 мм, тираж – 5 000 штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети зображено перехрещені якорі та корабельну гармату, які символізують місто як військово-морський порт і фортецю, під гарматою – стилізовані виноградні грона і листя; угорі – малий Державний Герб України і півколом напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ, над номіналом – 2008, а також позначення металу, його проби Ag 925 , маси в чистоті 31,1 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено Графську пристань (унизу), фортифікаційну споруду, над якою – герб міста та напис півколом СЕВАСТОПОЛЬ, праворуч на тлі стилізованого моря – легендарний бріг “Меркурій” та унизу напис – РІК ЗАСНУВАННЯ/1783.

Художник і скульптор – Святослав ІВАНЕНКО.

Ювілейна монета номіналом 10 гривень є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.