Росію просять не нагнітати атмосферу

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заяви деяких представників Росії щодо приналежності Севастополя не додають позитиву українсько-російським відносинам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, подібні заяви не додають позитиву, а навпаки, нагнітають атмосферу двосторонніх відносин. В.КИРИЛИЧ ще раз наголосив, що в МЗС України абсолютно категорично не сприймає будь-яку заяву, що ставить під сумнів територіальну цілісність України.

Речник МЗС зазначив, що у 1993 році вже були спроби подібними заявами піддати сумніву приналежність м. Севастополя. Він нагадав, що Рада безпеки ООН 20 лютого 1993 року ухвалила рішення з цього приводу, в якому ще раз підтвердила територіальну цілісність України і зазначила, що тодішня заява Держдуми РФ, яка певним чином піддавала сумніву приналежність Севастополя, суперечить цілям і статуту ООН, а також базовому договору про відносини між Україною і Росією.

«Не є припустимим, не є абсолютно коректним, якщо одна сторона заявляє певні застереження очевидного характеру, що не укладаються в міжнародно-правові рамки», - сказав В.КИРИЛИЧ.