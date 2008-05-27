Госпсуд заборонив обнародувати результати опиту в Севастополі

Севастопольський Господарський суд визнав опитування громадської думки по питанню недовіри Севастопольській міській державній адміністрації (МДА) неправомірним і заборонив обнародувати його результати.

Про це повідомляє Відділ у справах преси та інформації Севастопольської МДА.

«Господарський суд міста Севастополя виніс ухвалу, якою зупинив «дію всіх положень рішення Севастопольської міської Ради від 23.05.2008 № 4371 «Про проведення опитування громадської думки територіальної громади м. Севастополя по питанню недовіри Севастопольській міській державній адміністрації» до розгляду спору по суті», - йдеться у повідомленні.

Крім того, рішення суду вимагає «заборонити використання результатів будь-яких форм опитування, призначення будь-якого виду заходів, пов`язаних з анкетуванням або опитуванням жителів територіальної громади м. Севастополя, проведених після постановлення ухвали господарського суду міста Севастополя від 22.05.2008» щодо проведення «місцевого (консультативного) референдуму по питанню недовіри Севастопольської міської державної адміністрації».

Що стосується результатів опитування, суд цим же рішенням забороняє повідомляти і публікувати результати опитування громадської думки територіальної громади Севастополя по питанню недовіри Севастопольській МДА до розгляду спору по суті.