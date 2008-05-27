Виїзне засідання Комітету ВР з питань екологічної політики
18:17, 27 травня 2008Крым
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28-29 травня. Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Одним з головних питань буде рішення проблеми передачі розділової греблі і комплексу інженерних споруд водопониження з північної частини озера Сасик-Сиваш на баланс водогосподарської спеціалізованої організації, що належить до сфери управління Державного комітету України з водного господарства. На виїзному засіданні також планується розгляд ряду питань що стосуються проблеми озера Сасик-Сиваш, стан екологічної ситуації міста Саки.
Місце проведення - Євпаторія, Саки.
Прес-служба ГУ МЧС в Криму - (0652) 22-75-26.
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