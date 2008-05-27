Виїзне засідання Комітету ВР з питань екологічної політики

28-29 травня. Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Одним з головних питань буде рішення проблеми передачі розділової греблі і комплексу інженерних споруд водопониження з північної частини озера Сасик-Сиваш на баланс водогосподарської спеціалізованої організації, що належить до сфери управління Державного комітету України з водного господарства. На виїзному засіданні також планується розгляд ряду питань що стосуються проблеми озера Сасик-Сиваш, стан екологічної ситуації міста Саки.

Місце проведення - Євпаторія, Саки.

Прес-служба ГУ МЧС в Криму - (0652) 22-75-26.