Ющенко нагородив трьох співробітників Чорноморнафтогазу

19:02, 27 травня 2008
Крым
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Нафтогаз святкує 10-річчя

Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив державними нагородами України працівників Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як йдеться в Указі, зокрема, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного нафтогазового комплексу, високі досягнення в праці та з нагоди 10-річчя підприємства Глава держави нагородив орденом «За заслуги» III ступеня бурильника капітального ремонту свердловин акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Миколу КОБИЛИНСЬКОГО та слюсаря аварійно-диспетчерської служби акціонерного товариства «Севастопольгаз» Ігоря КРОКА.

Крім того, В.ЮЩЕНКО, зокрема, нагородив медаллю «За працю і звитягу» оператора з видобування нафти і газу Управління магістральних газопроводів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Миколу ГРИГОР`ЄВА.

А бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту та газ самопідіймальної бурової установки «Таврида» товариства «Чорноморнафтогаз» Олександр ПЕТРОВ отримав звання «Заслужений працівник промисловості України».

 

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