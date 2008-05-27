Ющенко нагородив трьох співробітників Чорноморнафтогазу

Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив державними нагородами України працівників Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як йдеться в Указі, зокрема, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного нафтогазового комплексу, високі досягнення в праці та з нагоди 10-річчя підприємства Глава держави нагородив орденом «За заслуги» III ступеня бурильника капітального ремонту свердловин акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Миколу КОБИЛИНСЬКОГО та слюсаря аварійно-диспетчерської служби акціонерного товариства «Севастопольгаз» Ігоря КРОКА.

Крім того, В.ЮЩЕНКО, зокрема, нагородив медаллю «За працю і звитягу» оператора з видобування нафти і газу Управління магістральних газопроводів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Миколу ГРИГОР`ЄВА.

А бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту та газ самопідіймальної бурової установки «Таврида» товариства «Чорноморнафтогаз» Олександр ПЕТРОВ отримав звання «Заслужений працівник промисловості України».