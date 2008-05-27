25% українців на президентських виборах готові підтримати Януковича

25,3% українців на президентських виборах готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія», що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Разом з тим за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО готові проголосувати 23,1% виборців.

Діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА підтримали б 9,9% респондентів.

5,2% опитаних на виборах глави держави готові проголосувати за лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА.

3,6% підтримують лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА.

Не підтримують жодного з кандидатів 6,9% опитаних і 11,1% респондентів не планують голосувати на виборах Президента.

Опитування проводилось з 7 по 14 травня, всього було опитано 2016 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.