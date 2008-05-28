З 1 червня подорожчає проїзд у поїздах

З 1 червня 2008 р. тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом України на внутрішньому сполученні зростуть на 5%.

Відповідний наказ Міністерства транспорту та зв`язку України про затвердження «Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом на внутрішньому сполученні» розміщено на сайті Верховної Ради.

Наказ зареєстровано в Мінюсті під № 430/15121.

Згідно з документом, наказ набирає чинності 1 червня. Таким чином тарифи на перевезення пасажирів залізницями по Україні цього року підвищаться на 5% з 1 червня. Це стосується і плацкартних, і купейних вагонів, а також вагонів «люкс».

Затверджені тарифи є граничними. Міністерство транспорту та зв`язку України може встановлювати знижки на вартість квитка та плацкарту на окремі потяги, напрями, дні тижня та періоди року.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом на внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. 2007 року ці тарифи підвищилися на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.

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