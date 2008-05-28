У держструктурах повинні працювати тільки прибічники НАТО - думка

Посадові особи державних структур усіх рівнів мають бути прихильниками євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства професор Олег СОСКІН під час круглого столу у Києві на тему: “Вироблення методології проведення соціологічних опитувань з використанням досвіду держав-членів НАТО останніх двох хвиль розширення“.

“Євроатлантичний вектор української зовнішньої політики визначений у відповідних законах України, рішеннях РНБО, указах Президента. Ці нормативно-правові акти повинні виконуватися державними службовцями усіх рівнів – від міністрів до директорів шкіл – також як і співробітниками підприємств та організацій державної форми власності”, - вважає О.СОСКІН.

На його думку, якщо це не відбуватиметься, такі особи повинні звільнити свої посади для прибічників євроатлантичних прагнень України.

“Це повинно стати вимогою, критерієм і виконуватися добровільно, спокійно, але неухильно”, - наголосив експерт.