Рішення про висловлення недовіри Куніцину є незаконним – заява адміністрації

Севастопольська міська державна адміністрація розцінює рішення міської ради про висловлення недовіри голові виконавчої влади міста Сергію КУНІЦИНУ як «незаконне, неадекватне й безвідповідальне».

Як передає УНІАН, про це йдеться в заяві прес-служби Севастопольської міськдержадміністрації.

У адміністрації вважають, що рішення міськради про висловлення недовіри С.КУНІЦИНУ «грунтується на результатах нелегітимного «референдуму-опитування», проведеного 24 травня з грубим порушенням норм існуючого законодавства».

«Севастопольська міська адміністрація шкодує, що міська рада не прислухалася ні до рішень судових інстанцій, ні до голосу здорового глузду, й продовжує займати деструктивну, популістську позицію».

Крім того, міська адміністрація, «виходячи з покладених на неї повноважень, з метою припинення спроб дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Севастополі, вважає своїм обов`язком направити до правоохоронних органів усі наявні матеріали, що стосуються неправомірних дій керівництва міської ради».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня прес-служба Севастопольської міськради повідомила, що 98,36% тих, хто взяли участь із 16 по 23 травня в місцевому (консультативному) референдумі і 24 травня - опитуванні громадської думки територіальної громади «висловили недовіру Севастопольській міській державній адміністрації». На друге запитання «Чи повинна Севастопольська міськрада ухвалити рішення про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ», позитивну відповідь, за інформацією прес-служби, дали 97,68% опитаних.

За твердженням прес-служби міськради, в ході референдуму й опитування з 289 тис. 678 громадян України, включених до списку, бюлетені одержали 191 тис. 318 осіб (64,05%).

Перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН 26 травня спростував заяви міськради про кількість тих, хто проголосував на місцевому референдумі, заявивши, що «ці цифри не можна ні як слід обговорювати, ні оцінювати з тієї простої причини, що все проведення (референдуму й опитування ) було засноване на постійному порушенні існуючого в цій сфері законодавства».

27 травня Севастопольська міськрада на позачерговій сесії за результатами опитування громадської думки територіальної громади висловила недовіру голові Севастопольської держадміністрації С.КУНІЦИНУ.