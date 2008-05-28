У Криму викрито посадовців, які привласнили півмільйона

Кримчанин інвестував в будівництво житла

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб приватного підприємства, які привласнили 500 тис. грн. жителя Алушти. Гроші кримчанин інвестував для будівництва квартири, повідомляє прес-служба МВС. Органами слідства МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter