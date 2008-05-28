Мобільники в Україні поставлять на облік

Із 7 червня 2008 року всі реалізовувані в Україні мобільні телефони повинні мати облікову марку.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Павло СЛОБОДЯНЮК.

За його словами, на сьогоднішній день існують відповідні нормативно-правові акти, якими визначено цю дату, а у зв`язку з тим, що Національна комісія з питань регулювання зв`язку зараз не працює, то ніяких змін у терміни введення такого порядку реалізації внесено бути не може.

«Ми офіційно заявляємо, що з 7 червня всі телефонні апарати повинні бути промарковані обліковою маркою», - сказав він.

Як відомо, НКРЗ 20 червня 2007 року ухвалила рішення №802 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону до України радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв» і №803 «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв», які визначають порядок видачі дозволу на ввезення і реалізацію радіоелектронних засобів в Україні. Рішенням НКРЗ №803, зокрема, визначено, що в Україні дозволена реалізація тільки маркованих радіоелектронних засобів, у т.ч. мобільних телефонів. До цієї дати, протягом 120 днів із моменту реєстрації рішень НКРЗ у Мінюсті (5 лютого 2008 року), тобто, до набрання чинності рішень 802 і 803 НКРЗ, на т.зв. перехідному періоді допускалася реалізація й немаркованих мобільних телефонів.

Маркування радіоелектронних засобів вводиться як один із заходів боротьби з контрабандою мобільних телефонів, що набула загрозливих масштабів. НКРЗ діє в рамках своїх повноважень, визначених згідно зі статтею 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”.

Зокрема, за даними УДЦР, у 2007 році, згідно з різними незалежними дослідженнями, в Україну було ввезено 9,5 млн. мобільних телефонів, із них дозволи УДЦР одержали всього 7,6% телефонів від цієї кількості. За оцінками УДЦР, аналогічна картина спостерігалася й в інші роки, а загальні збитки бюджету становили за останні 4 роки не менше 5 млрд. грн.

П.СЛОБОДЯНЮК зазначив, що вже сьогодні можна говорити про позитивний вплив введення маркування до настання 7 червня. За його словами, на сьогоднішній день УДЦР було видано понад 570 тис. дозволів на ввезення мобільних телефонів до України, що на 65% більше, ніж за аналогічний період 2007 року (346 тис. телефонів). За його даними, вже видано понад 576 тис. марок підприємствам і організаціям, які займаються реалізацією телефонів в Україні.

П.СЛОБОДЯНЮК підкреслив, що поки проблему контрабанди повністю не вирішено, оскільки, за даними деяких досліджень, тільки в першому кварталі в Україні було реалізовано понад 2 млн. мобільних телефонів.

Що стосується відповідальності тих осіб, які після 7 червня займатимуться реалізацією немаркованих телефонів, П.СЛОБОДЯНЮК висловив надію, що "перевірки почнуться після години Ч", проте це входить у компетенцію відповідних правоохоронних органів. Відповідальність же може бути, за його словами, різною: від конфіскації контрабандних телефонів до порушення кримінальних справ.

П.СЛОБОДЯНЮК повідомив, що облікові марки видаються реалізаторам телефонів без додаткової плати (входить в оплату за дозвіл на ввезення), виготовленням марок займається Державний інститут «Укрелекон».