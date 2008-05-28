Кримським татарам потрібно ще 12 шкіл

У Криму найближчим часом необхідно побудувати не менше 10-12 шкіл із кримськотатарською мовою навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі заявив голова Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК Сервер САЛІЄВ.

«Для забезпечення загальноосвітніх потреб депортованих громадян найближчим часом необхідно побудувати не менше 10-12 шкіл», - сказав він.

У даний час у Криму функціонує 14 шкіл із кримськотатарською мовою навчання, крім того, в 62 школах із російською мовою навчання відкрито 150 класів, де вивчається кримськотатарська мова. У Рескомітеті вважають, що цієї кількості недостатньо, тому виступають за будівництво нових шкіл із кримськотатарською мовою навчання.

Заступник голови Державного комітету України у справах національностей і релігій Віктор ПОБЄДОНОСЦЕВ повідомив, що у вересні 2009 року планується відкрити в Криму п’ятнадцяту кримськотатарську школу. «Триває будівництво сучасної школи на 920 учнівських місць, проектною вартістю 21,6 млн. грн.», - сказав він.

Рескомітет у справах національностей і депортованих громадян вважає за необхідне розробити цільову програму «Кримськотатарська школа», яка б передбачала не тільки будівництво нових і реконструкцію діючих шкіл, але й видання кримськотатарських підручників, підготовку кадрів для викладання кримськотатарською мовою.

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ заявив, що в кримськотатарських школах - гострий брак підручників із загальноосвітніх предметів кримськотатарською мовою. «Скажіть, у нас десь є якийсь план, щоб було розписано по роках, по колективах, по авторах підготовка видань підручників для кримськотатарських шкіл? Я такої таблиці не маю, щоб було написано, наприклад, у 2008 році буде перекладено ботаніку, в 2009 році – буде написано краєзнавство кримськотатарською мовою», - підкреслив перший заступник голови Меджлісу.