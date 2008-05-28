В Ялті затримали комунальника-хабарника

Директор комунального підприємства Ялти (Крим) затриманий при отриманні хабара в 25 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, керівник попався «на гарячому». «У його руках опинилися 25 тисяч американських доларів – четверта частина від суми, яку він вимагав за надання в оренду приміщень підприємства», - говориться в повідомленні.

За даним фактом прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великому розмірі).

У поточному році органами прокуратури Криму розслідувано і направлено до суду 24 кримінальних справи про хабарництво.