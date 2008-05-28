У Коктебелі говорять про безпеку флоту

У Коктебелі (Крим) почала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека морського та річкового флоту".

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу України.

Конференція організована «Южною академією підвищення кваліфікації кадрів» Мінпромполітики України, Державним Департаментом морського та річкового транспорту МТЗУ та Феодосійським морським портом.

Участь у заході бере широке коло спеціалістів морської та річкової галузі – фахівці Держфлотінспекціїї України, Інспекції з підготовки та дипломування моряків, «Агентство морської безпеки», капітани морських торговельних портів України та інші.

У рамках конференції розглянуто питання створення національної системи в пошуку та порятунку на морі, організації нагляду за безпекою судноплавства в морській зоні України, можливості нівелювання людського фактору в управлінні безпекою судноплавства, розвиток оптичних навігаційних систем у морських портах тощо. Експерти також приділять увагу правовим, економічним та організаційним аспектам підготовки морської галузі України до інтеграції в ЄС.

"Усі морські порти Криму працюють рентабельно - міста автономної республіки здебільшого розвиваються за рахунок портів", - сказав в.о. міністра промислової політики, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу Автономної Республіки Крим Микола ЧЕРЕВКОВ.

За його словами, в Криму вже розпочався курортний сезон, зростає навантаження на порти. "Ми повинні забезпечити безпеку судноплавства для всіх туристів та відповідний рівень обслуговування", - сказав в.о. міністра промислової політики, транспорту, зв’язку та ПЕК Криму. Зокрема, у Ялтинському порту, зважаючи на великий потік туристів, планується здійснити реконструкцію причалів, розвивати яхтовий сервіс. «Євпаторійському та Феодосійському портам, які здійснюють регулярні прогулянкові рейси, увага повинна бути не меншою», - наголосив він.