Чого на Півдні чекають від СОТ?

Дві третини українців знають, що таке Світова організація торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного і оприлюдненого Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова під час круглого столу на тему: “Конкурентоспроможність регіонів України в умовах прискорення інтеграційних процесів”, що проходить сьогодні у Києві.

Як свідчать висновки соціологічної служби Центру, рівень обізнаності громадян у питаннях СОТ протягом 2005-2008 років дещо підвищився. Більшість із них переконані, що ця організація є корисною для світу і скоріше – для розвинутих країн, ніж для країн, що розвиваються.

Зокрема, увагу аналітиків Центру Разумкова привернула та обставина, що обізнаними вважають себе, насамперед, жителі Сходу та Заходу країни. Натомість, на Півдні та в Центрі – найбільша кількість тих, хто не знає про цю організацію.

За даними Центру, понад половина громадян з числа обізнаних переконані, що членство України в СОТ принесе користь вітчизняній економіці, а також крупному бізнесу. Натомість, наслідки для малого та середнього бізнесу для українських громадян виглядають дещо сумнівними, а для представників Півдня і Сходу – скоріше шкідливими.

Разом з цим, йдеться у результатах соціологічного дослідження, відносна більшість українців очікують, що вступ до СОТ сприятливо позначиться на ринку праці і призведе до створення робочих місць. Проте, жителі Сходу очікують скоріше на підвищення рівня безробіття, на Півдні – частіше сподіваються на створення робочих місць.

Підсумовуючи результати соцопитування, у Центрі Разумкова зазначають, що ставлення громадян до цієї організації, оцінки її корисності та наслідків для України, загалом збігаються із загальними геополітичними орієнтаціями жителів регіонів у координатах “Схід” (Росія) – “Захід” (Європа).

Під час проведення дослідження було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка складає 2,3%.