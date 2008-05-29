Лідер УНП побачив карти Росії щодо флоту

Заявами про необхідність продовження терміну перебування в Криму Чорноморського флоту після 2017 року, Росія "легалізувала свої зазіхання на територіальну цілісність України", вважає лідер УНП, народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрій КОСТЕНКО.

"Наявність російських військових баз в Україні перешкоджає нашій державі стати повноцінною європейською державою зі своїми зовнішньополітичними інтересами, перешкоджає проводити власну національну політику", - сказав Ю.КОСТЕНКО, повідомляє прес-служба НУ-НС. "Російський ЧФ дуже потужний дестабілізаційний чинник - і щодо нашої зовнішньої політики, і щодо наших внутрішніх пріоритетів. Поки Росія перебуватиме в Криму, Україні буде дуже важко інтегруватися в НАТО і Європейський Союз", - переконаний Ю.КОСТЕНКО.

Нагадаємо: посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир Дорохін заявив про бажання Росії продовжити термін перебування Чорноморського флоту в Криму. “Ми ніколи не приховували, що хотіли б зберегти свою присутність у Севастополі і після 2017 року, - заявив посол.

"Цією заявою наші північні сусіди, нарешті, зняли облудливу маску, якою вони прикривалася всі ці роки - що буцімто перебування флоту тимчасове, лише до того часу, поки не буде збудована нова база в Новоросійську”, - заявив лідер УНП.

"Окрім того, доки Російський флот буде в Криму - доти ми не будемо мати повноцінного кордону з Росією, - заявив Ю.КОСТЕНКО, - а відтак, ми не здатні вирішити проблему нелегальної міграції, яка нині наростає у геометричній прогресії. І поступово Україна буде перетворюватися у такий собі відстійник Росії для нелегальної міграції - ті всі нелегали, які рухаються з території Росії на захід, до Європи, будуть залишатися в Україні на утриманні, за кошти українського бюджету".