На День міста в Сімферополі працюватиме безкоштовний спецмаршрут

В Сімферополі на День міста автомобільні підприємства, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, організують безкоштовний кільцевий автобусний маршрут.

Маршрут: від Центрального ринку по пр. Кірова, через площу Радянську, Куйбишева, Московську, далі по вул. Гагаріна, Павленка і Маяковського повертається на Центральний ринок.

Рух 6 автобусів (інтервал руху 10 хвилин) здійснюватиметься 31 травня з 9.00 до 18.00. «Крім зручного маршруту руху, який забезпечить жителів і гостей міста можливістю безкоштовно пересуватися по місцях проведення святкових заходів, автобуси несуть також і інформаційне забезпечення – в кожному з них можна буде знайти афіші з заходами, які проводитимуться в День міста», - відзначає прес-центр міськради Сімферополя.