Севастопольці влаштують гонки на дитячих колясках
01:00, 29 травня 2008Крым
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Вітається наявність відчуття гумору
1 червня - в День захисту дітей - в Севастополі відбудеться унікальний захід: гонки на дитячих колясках "Вавy boom".
Як повідомляють організатори, для участі в гонках потрібна команда з двох чоловік ("водій" і "немовля"), наявність гоночної дитячої коляски.
"Також вітається наявність відчуття гумору, креатів в назві, одязі і оформленні", - відзначають організатори "Вавy boom".
Гонки "Вавy boom" проводяться в Севастополі вперше. Початок о 12.00 біля одного з торгівельних центрів міста.
Попередня реєстрація - 80508030250.
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