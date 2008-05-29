Севастопольці влаштують гонки на дитячих колясках

1 червня - в День захисту дітей - в Севастополі відбудеться унікальний захід: гонки на дитячих колясках "Вавy boom".

Як повідомляють організатори, для участі в гонках потрібна команда з двох чоловік ("водій" і "немовля"), наявність гоночної дитячої коляски.

"Також вітається наявність відчуття гумору, креатів в назві, одязі і оформленні", - відзначають організатори "Вавy boom".

Гонки "Вавy boom" проводяться в Севастополі вперше. Початок о 12.00 біля одного з торгівельних центрів міста.

Попередня реєстрація - 80508030250.