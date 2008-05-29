Виставка раритетів відкрилась в Балаклаві

29 травня в Балаклаві (Севастополь) відкриється виставка раритетів періоду Кримської війни із зібрань відомих колекціонерів – братів Ігоря і Олексія Шереметьєвих.

Як повідомили УНІАН у Представництві Президента України в Криму з посиланням на Військово-морський музейний комплекс «Балаклава», унікальність виставки в тому, що відвідувачі зможуть побачити експонати, які досі зберігалися в приватних колекціях і сховищах багатьох музеїв світу.

”На сьогодні музей Шереметьєвих, на думку експертів, - це найбільші і найунікальніші зібрання предметів і документів, що відносяться до даного історичного періоду. Багато експонатів викуплено братами Шереметьєвими на аукціонах у всьому світі у приватних колекціонерів і, пройшовши шлях у 154 роки, повернуто на Батьківщину”, – відзначають організатори виставки.

Крім того, в музеї вперше в Криму застосована технологія озвучування виставки. Звукові ефекти, за словами організаторів, повинні допомогти відвідувачам відчути епоху ХІХ століття.

Серед експонатів виставки – листи учасників Кримської війни, трофеї, здобуті в битвах: Альмінській, Балаклавській, Інкерманській і Чорноріченській; а також документи і карти періоду оборони Севастополя.

На відкриття виставки запрошено відомих діячів культури, політиків, бізнесменів з Великої Британії, Росії і України.