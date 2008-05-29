Комуністи не випустять російський флот з Севастополя

Майже 600 тисяч підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України зібрали комуністи в Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив лідер кримських комуністів, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ.

«На сьогодні зібрали майже 600 тисяч підписів. З них – більше 20 тисяч підписів зібрали севастопольці, вони приєдналися (до акції – УНІАН)», - сказав лідер комуністів Криму. Він повідомив, що в АР Крим і Севастополі комуністи мають намір зібрати близько 2 млн. підписів. «Ми поставили собі завдання – близько 2 мільйонів (підписів - УНІАН)», - відзначив Л.ГРАЧ.

Планується, що збір підписів буде продовжений до середини червня.

На запитання, чи можна ставити підписи в підписному листі комуністів проти базування флоту РФ в Севастополі після 2017 року, лідер комуністів Криму відповів: «Проти флоту можете організовувати самі (збір підписів - УНІАН)». «Навіщо нам поганити папір?», - додав Л.ГРАЧ. «Ось організовуйте проти флоту – подивлюся, скільки ви зберете (підписів - УНІАН), боюся, що по шиї одержите», - сказав лідер комуністів Криму.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня за ініціативою комуністів і антифашистів в Криму стартував збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Росії «навіки залишався» в Севастополі.