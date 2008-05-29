Світові ціни на харчі побили рекорд

Впродовж першого кварталу поточного року номінальні світові ціни на більшість продовольчих товарів досягли найвищого рівня за 50 років, а реальні світові ціни (з урахуванням інфляційних процесів) досягли найвищого значення за 30 останніх років.

Середній рівень цін на продовольство за три місяці 2008 року на 53% перевищує відповідний показник минулого року, повідомили УНІАН в інформаційному центрі „Українська аграрна конфедерація” (УАК) з посиланням на звіт Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (FAO) „Зростання цін на продовольство: факти, перспективи, вплив і необхідні дії”.

Серед причин, які привели до зростання цін, міжнародні експерти називають, зокрема, вплив природних чинників, скорочення перехідних залишків продукції, зростання світових цін на пальне, розвиток галузі біопалива, зміну структури споживання (зокрема, зростання доходів у країнах, що розвиваються), вплив фінансових ринків, державні адміністративні втручання і зміна валютних курсів.

У звіті повідомляється, що деякі з країн вдавалися до практики обмеження експорту в спробі забезпечити продовольчу безпеку, проте, на думку міжнародних експертів, такі дії урядів можуть сигналізувати проблеми і спровокувати ажіотаж на внутрішньому ринку. Крім того, за інформацією FАО, в окремих країнах, де застосовувалися такі експортні обмеження, фермери скоротили посівні площі зернових, адже невисокі ціни на зерно на внутрішньому ринку не відповідали високим цінам на ресурси, зокрема, паливо, насіння, добрива тощо. Також експортні обмеження посилюють нестабільність на світових ринках.

У середньостроковій перспективі, за інформацією фахівців FАО, потрібно відновити серйозну увагу до сільськогосподарського сектору. Щоб збільшити ефективність виробництва продукції сільського господарства, окрім зростання цін, необхідним є також істотне поліпшення в сферах дослідження, розвиток інфраструктури, удосконалення управління ризиками і в питаннях кредитування.

„Вперше за 25 років з`явився фундаментальний економічний стимул (високі ціни) розвитку сільського господарства”, – зазначають експерти. Уряди повинні використовувати державні інвестиції і створити хороші умови для приватних інвестицій, а також забезпечити належний захист найуразливішим верствам населення. Слід також думати про створення нового покоління аграрних технологій, які дадуть можливість нарощувати виробництво аграрної продукції з урахуванням кліматичних змін та обмеженості земельних і водних ресурсів.

„Україна є однією з небагатьох країн, які мають високий потенціал для стрімкого нарощування виробництва аграрної продукції. Це унікальний шанс для розвитку сільськогосподарського сектору нашої країни, проте, аграріям потрібні збалансована державна політика і мінімізація інвестиційних ризиків, зокрема політичних”, - зазначає заступник генерального директора УАК Олександр АРТЮШИН.

Довідка УНІАН. Українська аграрна конфедерація” об`єднує близько 60 великих професійних об`єднань, підприємницьких структур АПК, страхового, банківського сектору, а також сфери ресурсного забезпечення аграрного виробництва. Серед них - Українська зернова асоціація, Спілка молочних підприємств України, Асоціація „Укроліяпром”, Асоціація фермерів і приватних землевласників та ін.