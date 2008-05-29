У Криму жорстоко вбили підлітка: на тілі - 104 травми
Двох юнаків засуджено до 12 та 15 років
Вироком Апеляційного суду Криму до 15 та 12 років позбавлення волі засуджено двох жителів Керчі, які жорстоко вбили неугодного їм підлітка.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, двоє керчан, 21 та 18 років, раніше судимих і ніде не працюючих, перетворили квартиру на катівню для шістнадцятилітнього підлітка. "Вони більше доби тримали підлітка замкненим, жорстоко знущаючись з нього, били і мучили, таким чином вирішуючи існуючий між ними конфлікт", - йдеться у повідомленні.
Неповнолітній помер від отриманих 104 травм.
Суд визнав доведеною вину підсудних у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) і ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі людини), і погодився з позицією прокуратури щодо міри покарання для них.