У Криму жорстоко вбили підлітка: на тілі - 104 травми

Вироком Апеляційного суду Криму до 15 та 12 років позбавлення волі засуджено двох жителів Керчі, які жорстоко вбили неугодного їм підлітка.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, двоє керчан, 21 та 18 років, раніше судимих і ніде не працюючих, перетворили квартиру на катівню для шістнадцятилітнього підлітка. "Вони більше доби тримали підлітка замкненим, жорстоко знущаючись з нього, били і мучили, таким чином вирішуючи існуючий між ними конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Неповнолітній помер від отриманих 104 травм.

Суд визнав доведеною вину підсудних у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) і ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі людини), і погодився з позицією прокуратури щодо міри покарання для них.