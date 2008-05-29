Над заповідниками Криму продовжують знущатися

Антропогенне навантаження на окремі кримські пам`ятники природи перевищує допустиме вдесятеро - таке порушення виявлено в ході планової перевірки використання і охорони об`єктів природно-заповідного фонду півострова.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, перевірка показала, що на цілу низку заповідних територій ліміти використання природних комплексів у рекреаційних цілях встановлені не на підставі висновків наукових організацій, а місцевих лісгоспів або профільного комітету. «Таке порушення носить не формальний характер, оскільки висновки вчених і місцевих чиновників, виявляється, значно різняться», - говориться у повідомленні.

Наприклад, для урочища «Тиха бухта» наукове підприємство розрахувало навантаження у вісім одиниць автотранспорту на добу, а в профільному комітеті Криму затвердили ліміти у вісімдесят транспортних засобів за такий самий проміжок часу.

Ряд пам`ятників природи використовується без дотримання режиму охорони і збереження, тому що протягом багатьох років не розроблено положення про ці ландшафтні заказники. На ці та інші порушення прокуратурою внесено 19 документів реагування.

Також виявлено нові факти надання землі у межах Ялтинського гірсько-лісового заповідника і парку-пам`ятника садово-паркового мистецтва «Масандрівський». За фактами незаконної порубки дерев на заповідних територіях порушено 4 кримінальні справи.