Міністри Криму замість роботи мітингують?

Кримська організація Української народной партії висловлює обурення, що деякі посадовці Криму в робочий час приймають участь в політичних акціях.

Про це йдеться в заяві кримської УНП.

Голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН заявив, коментуючи події в Сімферополі 29 травня: "Заступник голови Ради міністрів Криму Юрій КОРНІЛОВ разом с міністром у справах молоді, сім’ї та гендерної політики в АРК Тетяною ЄЖОВОЮ в робочий час прибули на місце проведення акції та організували провокації проти мірних громадян України, які намагалися підтримати євроатлантичну політику Президента України". "Ці можновладці примусили свій народ під прапорами чужої країни та Компартії кидатися на мірних кримчан та нищити їх майно. Це є справжнє звірине лице комуніста", - вважає О.ФОМУШКІН.

О.ФОМУШКІН також назвав голову Постійної комісії Верховної Ради АРК із рекреаційного, санаторно-курортного комплексу і туризму Вячеслава ЗАХАРОВА, який сьогодні в робочий час приймав участь в акції, "головним провокатором комуністів".

***Ю.КОРНІЛОВ, Т.ЄЖОВА та В.ЗАХАРОВ - члени КПУ.

Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі сьогодні сталися сутички між прихильниками і супротивниками вступу України в НАТО. Активісти УНП, КУН, НРУ, «Просвіти» зібралися на площі Радянської для проведення пікету на підтримку євроінтеграції України в рамках акції «Україна: НАТО – Так!». Активісти Компартії, партії «Союз», Російської громади Криму, дізнавшись про проведення такого пікету, також підтяглися на площу Радянську. Супротивників і прихильників НАТО зібралося в цілому 150-200 чоловік. Протиборчі сторони розділяв ланцюг міліціонерів і співробітників спецпідрозділу «Беркут» (всього для охорони порядку було задіяно близько 100 правоохоронців). Між лівими і правими сталися локальні сутички, словесна перепалка. У прихильників євроінтеграції України супротивники НАТО кидали помідори, яйця, сок. Правда, «в ціль» практично нічого не потрапило.