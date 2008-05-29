Погода в Криму на вихідні

В найближчі дні синоптики обіцяють в Криму погоду без опадів. Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, у п`ятницю, 30 травня, в Криму температура повітря вдень становитиме 18-23° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північний 7-12 м/с. 31 травня (субота) температура повітря вдень 20-25° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер західний 5-10 м/с. 1 червня (неділя) в Криму можливий дощ. Вдень 19-24° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

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