Конференція «Ринок нерухомості Криму: проблеми і перспективи»

30 травня - 15.00. Науково-практична конференція «Ринок нерухомості Криму: проблеми і перспективи». Учасниками форуму стануть кримські агентства нерухомості і брокерські компанії. Зокрема, в ході конференції обговорюватимуться проблеми ринку нерухомості Криму, аналіз кон`юнктури ринку. Також планується поговорити про недосконалість ринку, нерозвиненість інфраструктури, відсутність культури споживання послуг, низьку якість послуг. Крім цього, учасники конференції обговорять впровадження сучасних моделей функціонування ринку нерухомості та ін. Сімферополь, вул.Севастопольська, 8 ("Будинок Профспілок", мала зала, 1 поверх).

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