У Сімферополі святкують День міста

У Сімферополі 31 травня – 1 червня відбуваються святкові заходи з нагоди Дня міста.

Назва Сімферополь в перекладі з грецького означає «місто користі» (іноді ще додають «місто-збирач»).

Офіційною датою заснування Сімферополя вважають 1784 рік. Щоправда, багато істориків з цим не згодні.

Як передає УНІАН, у програмі святкування Дня міста – спортивні заходи, концерти, ярмарки, різні конкурси для дітей, салют.

Зокрема, 1 червня в місті відбудеться концерт-презентація диска кращих пісень про Сімферополь «Я оспівую кримську столицю», конкурс краси «Міс Сімферополь - 2008», концертно-розважальна програма «Фестиваль повітряних куль – Аеро-Фест», концерт за участю «зірок» української естради.

«Кожне з поколінь сімферопольців зробило свій вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, у формування архітектурного вигляду міста. І стародавній пращур Сімферополя – романтичний Неаполь-Скіфський, і екзотична Ак-мечеть, і сучасний адміністративний центр автономії, - вмістили в собі багато справ і звершень народів Криму». – зазначив в своєму вітанні сімферопольцям постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО.

За його словами, «сьогодні з упевненістю можна сказати, що сімферопольці гідні історичної перспективи, закладеної мудрими пращурами в назві міста».

Л.ЖУНЬКО побажав жителям Сімферополя «успіхів у перетворенні столиці Криму в одне з кращих українських міст», а також здоров`я, процвітання, злагоди і щастя.