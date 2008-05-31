Кримські чиновники перекажуть одноденний заробіток дітям

Верховна Рада і Рада міністрів Криму, органи місцевого самоврядування автономії перекажуть одноденний заробіток на користь дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Про це УНІАН повідомила помічник голови Ради міністрів Криму Оксана САВЕНКОВА.

Таким чином, кримська влада підтримала ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Акція проводиться напередодні святкування Дня захисту дітей з метою підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також привернення уваги суспільства до їх проблем», - відзначила О.САВЕНКОВА.

За її даними, нині в Криму проживає 5 тисяч 157 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки у віці до 18 років.

У Криму створено Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки і дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На даний час банк містить інформацію про 6 тис. 987 дітях, повідомила О.САВЕНКОВА.