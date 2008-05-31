З імперативним мандатом місцеві ради швидко політизуються

Рішення Конституційного Суду України щодо імперативного мандата для місцевих депутатів сприятиме політизації місцевих рад.

Таке переконання висловив на прес-конференції в УНІАН політолог Ігор ЖДАНОВ.

За його словами, таке рішення Конституційного Суду призведе до серйозної фракційної переструктуризації в низці обласних і міських рад. Він пояснив, що тепер, зокрема, Блок Юлії Тимошенко отримав можливість позбавити повноважень тих депутатів, які перейшли з фракції БЮТ до інших фракцій, натомість на їхні місця прийдуть наступні у виборчому списку БЮТ депутати.

Експерт зазначив, що рішення КС також сприятиме значній політизації роботи місцевих рад та збільшенню впливу керівництва партій чи блоків на своїх депутатів. Разом з тим, на думку І.ЖДАНОВА, тепер депутати шукатимуть шляхи збереження своєї власної позиції у місцевій раді. Зокрема, оскільки прямий вихід із фракції заборонений, то депутати використовуватимуть “політичні хвороби”: будуть відсутніми на засіданнях під час розгляду “незручних” для них питань, практикуватимуть інші методи, зазначив політолог.

У свою чергу, експерт Віталій БАЛА зауважив, що ухвалене рішення КС найвигідніше Блоку Юлії Тимошенко, оскільки з фракцій у місцевих радах саме цієї політичної сили було зафіксовано найбільшу кількість переходів депутатів до інших фракцій.

При цьому політолог зазначив, що така система не може існувати довго. Він вважає, що наслідком рішення КС стане серйозне загострення стосунків у місцевих радах, депутати менше опікуватимуться місцевими господарськими проблемами, а працюватимуть на “більші цілі” – займатимуться підготовкою до наступних парламентських вибрів та ін.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Конституційний Суд України визнав неконституційним положення закону «з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку)» щодо дострокового позбавлення повноважень депутатів місцевих рад вищими органами партії (блоку).

Водночас суддя-доповідач у справі Петро СТЕЦЮК після оприлюднення рішення КС підкреслив, що залишаються чинними норми законодавства, які чітко визначають підстави для дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад в разі виходу, невходження та переходу з фракції політичної сили, за списком якої вони були обрані.

Він зазначив, що законодавець має чітко виписувати норми, згідно з якими може бути припинено повноваження депутата.