Приблизно 143 мільйони дітей віком до п`яти років хронічно недоїдають.

Як повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй, про це говориться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) про реалізацію ініціативи «Покінчити з голодом і недоїданням серед дітей». Вона буде розглянута на щорічній сесії Виконавчої ради ЮНІСЕФ, яка пройде в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку з 3 по 5 червня.

«Частка дітей віком до п`яти років, які страждають від недоїдання, зменшилася з 32% у 1990 році до 27% у 2006 році. Проте, згідно з останніми оцінками, від недоїдання, як і раніше, страждають близько 143 мільйонів дітей цієї вікової групи», — наголошується в доповіді.

Чотири п`ятих усіх голодуючих дітей у світі проживають всього в 20 країнах, при цьому найбільша кількість — у Південній Азії.

Ініціатива «Покінчити з голодом і недоїданням серед дітей» була розроблена ЮНІСЕФ для мобілізації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на те, щоб покінчити з голодом і недоїданням серед цієї категорії населення.

Учасники сесії Виконавчої ради проаналізують хід її виконання і обговорять шляхи подальшого фінансування визначених у ній заходів з урахуванням продовольчої кризи, викликаної різким подорожчанням продуктів харчування.

*** Дитячий фонд ООН було створено в 1946 році. Його завдання - добиватися, щоб міжнародне співтовариство визнало, що здоров`я, захист і розвиток дітей є основою прогресу людства. Зокрема, Дитячий фонд ООН займається проблемами дітей, які опинилися в несприятливих умовах, а також дітей з фізичними вадами. До числа пріоритетних завдань Дитячого фонду відносяться освіта дівчаток і профілактика хвороб, особливо ВІЛ/СНІДу. Сьогодні в 157 країнах світу працює більш як 7 тисяч співробітників ЮНІСЕФ.