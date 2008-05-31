На флагмані українського флоту підняли прапор НАТО

31 травня, отримавши допуск до виконання завдань операції НАТО у Середземному морі "Активні зусилля", на флагмані Військово-Морських Сил ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний" було піднято прапор НАТО.

"Це означає, що український корабель успішно пройшов сертифікацію експертами Альянсу, увійшов в оперативне підпорядкування командувача морського компоненту Об’єднаних Збройних сил НАТО "Південь" (Неаполь, Італія) і може приступати до практичного виконання завдань з виявлення та попередження терористичних дій у Середземному морі в рамках операції Альянсу "Активні зусилля", - повідомляє Управління прес-служби Міноборони України.

Переведення "Гетьмана Сагайдачного" в оперативне підпорядкування Об’єднаних Збройних сил НАТО "Південь" відбулося на підставі рішення Північноатлантичної Ради, члени якої на цьому тижні розглянули звіт військових експертів з Неаполя про рівень готовності українського корабля до участі в операції НАТО "Активні зусилля".

Цей рівень було з’ясовано під час двотижневого тренування (Force Integration Training) фрегату "Гетьман Сагайдачний" з італійським тренінг-партнером – фрегатом "Грантьєре", що тривало у базі логістичного забезпечення НАТО Суда-Бей та у морі неподалік грецького острова Кріт і мало на меті повне інтегрування українського корабля до складу сил-учасників зазначеної середземноморської операції.

Зараз флагман ВМС України фрегат "Гетьман Сагайдачний" перебуває у двогодинній готовності до виходу в море.

Довідка. Антитерористична операція НАТО в Середземному морі "Активні зусилля". Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року).

Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням кораблів в зоні проведення операції.

Участь України в операції. Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції "Активні зусилля".

З травня по липень 2007 року в операції "Активні зусилля" брав участь корвет ВМС України "Тернопіль", а у листопаді – грудні минулого року до участі в операції “Активні зусилля” долучався корвет ВМС ЗС України "Луцьк".