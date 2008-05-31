Компроміс від Казаріна: замість Катерини ІІ пам`ятник Потьомкіну

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає, що в спірному питанні встановлення у місті пам`ятника колишній російській імператриці Катерині ІІ можливий компромісний варіант – встановити пам`ятник її сподвижнику Григорію Потьомкіну.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ідею для обговорення В.КАЗАРІН висунув під час шок-шоу спільного проекту радіо «Ера-ФМ» і української служби Бі-Бі-Сі.

«Адже ми говоримо, що Катерина ІІ заснувала місто. Ну, указ, природно, завжди підписувався імператором. Але ми ж з вами знаємо, що фактичним творцем Чорноморського флоту, завойовником південних земель, фактичним будівником міста; людиною, яка виростила блискучу плеяду адміралів, які командували флотом і створювали його, був саме блискучий Потьомкін - великий син України, великий сподвижник всіх тих великих справ, які колись тут здійснювалися, який покоїться в українській землі, в Херсоні», - нагадав В.КАЗАРІН.

На думку першого заступника голови виконавчої влади міста, встановлення пам`ятника Потьомкіну «було б не актом протистояння, а навпаки, актом єднання і згоди».

Як вважає В.КАЗАРІН, «питання пам`ятника Катерині ІІ дійсно спірний, причому, не тільки для нашого часу».

«Варто замислитися над тим, чому пам`ятника Катерині ІІ в Севастополі не було в дореволюційні часи?. Чому імператори цього не зробили?», - запитав він.

На його думку, «ми повинні робити все, щоб об`єднувати націю в загальному бажанні розвивати історію міста, удосконалювати, продовжувати, наповнювати дедалі новим змістом».

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська рада в поточному році підтвердила рішення (від 2005 року) міської ради попереднього скликання про встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ. Голова міськради Валерій САРАТОВ неодноразово заявляв, що такий пам`ятник буде встановлено в Севастополі на вулиці Леніна (колишня Катерининська) напередодні 225-річчя міста, «оскільки вона заснувала Севастополь».