Прогноз погоди на 2-4 червня

У понеділок, 2 червня, синоптики обіцяють в Криму дощ з мокрим снігом.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, у понеділок температура повітря вдень становитиме 14-19° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північний 7-12 м/с.

3-4 червня, за прогнозами, в Криму без опадів.

3 червня (вівторок) вдень температура в Криму становитиме 19-24° тепла, вночі 6-11° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

4 червня (середа) вдень температура становитиме 21-26° тепла, вночі 6-11° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.