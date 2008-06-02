М`ясо «Пінгвіна» палили дві ночі

У Керчі співробітники МНС утилізували 112 тонн буйволятини, що зіпсувалася, з судна «Пінгвін», яке було заарештоване співробітниками Служби безпеки України майже три місяці тому.

У березні на приватному причалі в Керчі співробітники СБУ, прикордонної і митної служб затримали українське суховантажне судно зі 112 тоннами м`яса буйвола, що незаконно перевозилося з Грузії до Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, весь цей час судно з вантажем м`яса стояло в Керченському порту. Для утилізації м`яса в порт виїхали підрозділи МНС і ветеринарна служба Криму. Транспортування і утилізацію буйволятини вирішили проводити вночі, ”щоб не хвилювати населення і мати можливість вільного пересування”.

”В операції з навантаження і розвантаження м`яса було задіяно 30 чоловік особового складу МНС, 10 вантажівок і самоскидів і підйомний кран, був встановлений ветеринарний пост”, – повідомив помічник начальника ГУ МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.

За його словами, рятувальникам довелося працювати в спеціальних апаратах для захисту органів дихання. ”У трюмах, де зберігалася буйволятина, як показали хімічні прибори, абсолютно відсутній кисень, а доза сірководню в повітрі перевищувала смертельну в 4 рази”, - зазначив В.ІВАНОВ.

Запаковане м`ясо бійці МНС вантажили на піддони і за допомогою автокрана переносили в кузови вантажівок. Тухлятину вивезли у старий кар`єр, що розташований за 50 км від Керчі, складували до спеціально виритих ям, спалили і закопали. «Після цього ями і місце навколо обробили спеціальним дезинфекційним розчином», - повідомили в МНС. Вся операція тривала протягом двох ночей.

Саме судно «Пінгвін» було оброблене спеціальним дезинфікуючим розчином і провітрене. «Отже тепер перебувати в приміщеннях трюму і на палубі «Пінгвіна» можна без загрози здоров`ю і життю», - додали в МНС.