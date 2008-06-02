До СБУ викликали депутата з Народної самооборони

Служба безпеки України пред’явила народному депутату України, члену депутатської групи «Народна самооборона» Сергію ВАСИЛЕНКУ звинувачення за фактом неправомірного отримання статусу учасника бойових дій.

Про це С.ВАСИЛЕНКО поінформував після сьогоднішньої розмови зі слідчим СБУ, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Сьогодні, коли я прибув до слідчого, мені пред’явили звинувачення по факту неправомірного отримання статусу учасника бойових дій», - сказав С.ВАСИЛЕНКО.

За словами народного депутата, даний статус йому було присвоєно після того, як він у 2004-му році, працюючи в Державному комітеті з питань міграції і національних меншин, в рамках робочої поїздки відвідав миротворчий український контингент в Косовому.

С.ВАСИЛЕНКО повідомив, що за словами слідчого, СБУ має офіційні документи, отримані від прикордонної служби, які свідчать про те, що в зазначений період він не перетинав кордон. Однак офіційного звинувачення представники СБУ поки що пред’явити не змогли. «Я пред’явив СБУ деякі документи по цій справі, однак решту офіційних документів надам тільки після офіційного запиту», - сказав депутат.

«Я буду пишатися тим, що я підпадаю під такі репресії, які сьогодні, в 2008 році, звучать просто абсурдно і смішно”, - заявив з приводу виклику в СБУ С.ВАСИЛЕНКО, додавши, що ”такі «викиди» Генпрокуратури та СБУ можуть лише розцінюватися як нагорода чи заклик до рішучих дій”. Також він додав, що подібні дії Генпрокуратури «в демократичній державі - просто приречені».

«Вони навпаки будуть зближувати людей. Бо сьогодні я третій після ЛУЦЕНКА і ЖВАНІЇ, а якщо з’явиться четвертий, п’ятий і наступний, то можемо тільки здогадуватися, до чого це все призведе», - підсумував депутат.

***С.ВАСИЛЕНКО - екс-начальник МНС Криму.