Парламент Криму на засіданні в червні розгляне 12 питань

Депутати Верховної Ради Криму на пленарному тижні 18-20 червня планують розглянути 12 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту.

Зокрема на засіданні ВР Криму передбачається розглянути питання про Програму розвитку промислового комплексу АРК на 2008-2011 роки, про перебіг виконання Програми підтримки та розвитку малого підприємництва в АРК на 2007-2008 роки, про затвердження Концепції розвитку ефіроолійної галузі автономії, про узгодження матеріалів місця розташування об`єктів.

Також кримські парламентарії планують розглянути питання про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо необхідності проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості знань випускників навчальних закладів АРК мовами навчання.

Крім того, як повідомив член Президії ВР Криму, лідер кримських «вітренківців» Валерій ІВАНОВ, зараз готується звернення щодо проведення на території Криму навчань іноземних військ. Його, можливо, також розглянуть на найближчому пленарному засіданні кримського парламенту.